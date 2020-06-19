كلوب مرتاح لعدم إلغاء وإبطال الموسم

المصدر: أ ف ب

أعرب المدرب الالماني يورغن كلوب عن ارتياحه لعدم إلغاء وإبطال الموسم الحالي من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وبالتالي حصول فريقه ليفربول على فرصة للتتويج بطلاً للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد سادها عدم اليقين بشأن مستقبل البطولة.

كان ليفربول على بعد فوزين من الفوز باللقب عندما عُلق الدوري في منتصف مارس الفائت، ويدخل مباراة دربي الميرسيسايد الأحد أمام جاره وغريمه ايفرتون مبتعداً بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين الماضيين.

انتصارٌ في ملعب "غوديسون بارك" وآخر عند زيارة أستون فيلا لملعب "أنفيلد رود" الأربعاء المقبل، سيتوجان بطل أوروبا بلقب الدوري الممتاز "بريميرليغ" في نسخته الحديثة (منذ 1992) للمرة الأولى.

ولم يكن مستقبل الموسم الكروي واضحاً في بريطانيا، أكثر الدول الاوروبية تضررا من "كوفيد-19"، حيث كانت هناك اقتراحات عدة بشأن مصير الدوري. إذ أيد البعض فكرة إلغاء الموسم وإبطاله، الا ان كلوب شعر بارتياح عندما لم تلجأ الرابطة الى هذا الخيار.

وقال الألماني خلال مؤتمر صحافي عبر الاتصال بالفيديو قبل مباراة الأحد "كنت قلقاً جداً عندما بدأ الناس يتحدثون عن إلغاء وإبطال الموسم، لأنني صُدمت كثيراً وشعرت بالامر جسديا لأنه كان سيكون صعبا جدا، جدا، جدا".

ولو قررت رابطة الدوري إنهاء الموسم أسوة بالعديد من الدوريات الاوروبية أبرزها فرنسا، واعتماد مبدأ "النقاط في المباراة الواحد" لتوج ليفربول بطلا.

الا ان كلوب سعيد بفرصة تحقيق ذلك على ارض الملعب حتى ولو بغياب الجماهير التي كانت ستشهد على لحظات تاريخية.

وأكد مدرب بوروسيا دورتموند السابق أنه مع انتهاء الاحاديث بشأن إلغاء الموسم "شعرت بارتياح. الآن نحن هنا. لو اعتمدوا مبدأ النقاط في المباراة الواحدة من دون أن نلعب لكنّا أبطالا ربما. لسنا كذلك الآن وعلينا اللعب لتحقيقه".

وتابع "هذا أمر رائع، هكذا يجب أن تحصل الامور في الرياضة".

وسينضم ليفربول الى حملة الدوري الممتاز المؤيدة لحركة "حياة السود تهم" حيث ستحل عبارة "بلاك لايفز ماتر" بدلا من أسماء اللاعبين على الجهة الخلفية من قمصانهم.

وركع لاعبو ليفربول على ركبة واحدة خلال إحدى الحصص التدريبية تضامنا مع قضية المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد الذي توفي بعدما ركع شرطي أبيض لدقائق بركبته على عنقه، ما أدى الى احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة والعالم.

وركع اللاعبون والمدربون والمسؤولون على ركبة واحدة قبل أول مبارتين بعد استئناف الدوري الاربعاء.

لطالما عبر كلوب عن مواقفه بشأن القضايا السياسية والمجتمعية ووصف الحاجة إلى الاستمرار في محاربة العنصرية في عام 2020 على أنها "غبية الى حد لا يصدق".

وقال الالماني "إذا كانت كرة القدم نموذجًا يحتذى به لأي شيء في الحياة، فهي لهذا الامر، لفكرة أن الجميع متماثلون تماما. لا يهم من أين أتيت، فإن الأمر كله يتعلق بمن أنت، وليس لونك".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز