وفاة النسر الأصلع كايلا تعويذة كريستال بالاس بأزمة قلبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي كريستال بالاس، عن وفاة تعويذته النسر الأصلع كايلا، بأزمة قلبية بعد رحلة مرضية قصيرة، رغم محاولة إنقاذها في الفترة الماضية، من خلال حملة تبرعات جمعت 3 آلاف جنيه إسترليني من قبل أنصار النادي.

وأصيب كايلا بالنقرس الشهر الماضي، حيث يعيش في مؤسسة إيجل هايتس للحياة البرية، وحاول مشجعو بالاس إنقاذه من خلال حملة تبرعات، إلا أن الوقت لم يسعفهم لإنقاذ تعويذة النادي.

وأصبح كايلا، تعويذة بالاس في عام 2010، وغالباً ما كانت تثير مشجعيها من خلال التحليق حول متنزه سيلهورست قبل بدء المباراة، وبين شوطي اللقاء، وقال مركز إيجل هايتس في بيان رمسي: "مع ألم شديد وحزن عميق، يجب أن نبلغكم، بأن كايلا، نسرنا الأصلع الجميل، توفي بعد تعرضه لنوبة قلبية قاتلة".

وأضاف البيان الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل": "نشكر كل شخص تبرع من أجل فاتورة الطبيب البيطري ورعاية النسر، وبفضل كل ذلك، تمكنا من الحصول على أفضل علاج متاح لها، ونعلم أننا فعلنا كل شيء ممكن، وهو الآن يرقد في سلام، والقول أننا سنفتقده لا يكفي".

فيما غرد نادي كريستال بالاس: "نشعر بالحزن العميق لسماع أن كايلا مات، سنفتقده بشدة"، فيما علق أحد المشجعين: "الاستاد لن يكون هو نفسه دون أن ينقض قبل أن يبدأ التحليق".

وقال مشجع آخر، إنه كان لديه مع أطفاله ذكريات جميلة عن رؤيته يحلق حوله قبل المباريات، وأضاف: "شعرت بالحزن بسبب خبر الوفاة".

وكان قد تم أخذ كايلا، صغيراً من البرية من قبل آلان أميس مؤسس إيجل هايتس، وتم الاتصال به من قبل موظف من نادي كريستال بالاس في عام 2009 حول ظهوره في يوم المباراة، قبل أن يصبح التميمة الرسمية للنادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز