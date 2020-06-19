رايت يكشف عن تلقيه رسائل عنصرية جديدة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف إيان رايت (56 عاماً)، اللاعب الإنجليزي السابق، عن سلسلة جديدة من الرسائل العنصرية التي تلقاها على انستغرام، قبل مطالبة مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي اساءات عنصرية.

وسلط مقدم برنامج "مباراة اليوم"، على قناة "أي تي في"، الضوء على الإساءات السابقة التي تلقاها رايت عبر حساباته الشخصية، وأبرزها على انستغرام، وقال: "بدأت الإساءة قبل أسبوع، والتهكم مرعب".

وقام بإعادة تغريدة منشور من عضو آخر في الموقع، وقال فيها: "أنا مريض وتعب من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي لا أتحمل المسؤولية الكافية عن الكراهية والعنصرية، والتي يجب على الناس التعامل معها بشكل يومي".

وكان رايت، قد دعا الشهر الماضي، كل من تويتر وإنستغرام، إلى بذل المزيد للتعامل مع العنصرية على المنصات، وذلك عبر حديثه لمحطة إذاعية، وقال: "يجب أن يكون هناك شكل من أشكال العواقب، وأنا لدي منصة يمكنني من خلالها الوصول إلى الناس، ونحن نتعامل مع أناس يحتاجون للاختباء، ويجب أن يعرف الجميع أن تويتر وانستغرام، ليسا مكاناً للاختبار، وأنه يمكن الوصول إليهم".

ونشر رايت في وقت سابق، رسالة لدعم حركة "الحياة السوداء" على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي، وتبع ذلك دعم من الدوري الإنجليزي الممتاز للحركة خلال مباريات جولة العودة، بعدما جلس اللاعبون على ركبتيهم قبل صافرة البداية، واستبدلت الأسماء على ظهر قمصانهم بعبارة "حياة سوداء مهمة".

واكتسبت الحركة زخما كبيرا وسط احتجاجات عالمية على مقتل الرجل الأسود غير المسلح جورج فلويد، على أيدي ضباط الشرطة البيض في الولايات المتحدة، ونظمت احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم رداً على ذلك الموت، مع ظهور الآلاف في لندن والمدن في المملكة المتحدة للتظاهر.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن رايت ليس غريباً على العنصرية خلال فترة عمله كلاعب، وتحدث بصراحة عن تجاربه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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