ريتشارليسون يستفز فان دايك قبل ديربي الميرسيسايد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حاول البرازيلي ريتشارليسون (23 عاماً)، مهاجم إيفرتون، استفزاز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، قبل الصدام المرتقب الذي يجمع بينهما في ديربي الميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غدً الأحد، وذلك بتصريح أكد فيه أن هناك ثلاثة مدافعين أفضل فان دايك.

وأوضح ريتشارليسون، أن كل من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والبرازيليين تياجو سيلفا وماركينيوس ثنائي باريس سان جيرمان، أفضل من فان دايك، وتمادى في استفزازه، بتذكيره بأنه أحد المهاجمين القلائل الذين تمكنوا من مراوغته.

وقال المهاجم البرازيلي في مقابلة مع "ديسميدبيدوس" عبر "يوتيوب": "الجميع يتحدث عن فان دايك، ونعم إنه مدافع رائع، وتم اختياره واحداً من الثلاثة الأوائل في العالم بعدما قدم موسماً مميزاً، لكن بالنسبة لي هناك مدافعون أفضل منه مثل تياجو سيلفا وماركينيوس وسيرجيو راموس، وسبق لي مراوغة فان دايك".

ويذكر أن ليفربول يأمل في حصد 6 نقاط فقط في مبارياته التسع المتبقية بالبطولة، من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود رسميا، دون انتظار نتائج باقي منافسيه، ويحلق منفردا في الصدارة بفارق 22 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وكان فان دايك الوصيف للأرجنتيني ليونيل ميسي في الكرة الذهبية لعام 2019، وحصل على لقب أفضل لاعب في العام الماضي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا في أول موسم كامل له في ليفربول.

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