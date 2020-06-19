أسرار حفل عيد ميلاد نيمار الـ 28

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف تقارير أن في عيد الميلاد الـ 28، للنجم البرازيلي نيمار، قام بتقسيم زملائه في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مجموعتين، متزوجين وغير متزوجين، ووزعهم على طوابق مختلفة في ملهى ليلي بباريس، حتى يتمكن النجوم غير المتزوجين من قضاء وقت ممتع.

ورفع أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان، الغطاء عن حفل عيد ميلاد نيمار في فبراير الماضي، مع بقية لاعبي الفريق الفرنسي في سانت تروبيز، كما أوضحت صحيفة "ديلي ميل".

وفي حديثه في برنامج تلفزيوني إسباني، أوضح هيريرا، أن نيمار نجم برشلونة السابق، دعا زملائه وعائلاتهم إلى حفل عيد ميلاده، ولكن بدلاً من إبقاء الجميع معاً في نفس المنطقة، قسمهم إلى مجموعتين عبر طوابق مختلفة.

وأوضح أن اللاعبين المتزوجين تواجدوا في الطابق العلوي، في حين ظل الغير متزوجين في الطابق السفلي حتى يتمكنوا من قضاء وقت ممتع، وأكد أن الفكرة أعجبته كثيراً، وأنا الجميع قضى بالفعل وقتاً ممتعاً، وأن زوجته لم تسمح له بالنزول إلى الطابق السفلي طوال ساعات الحفل، والذي ارتدى فيه الجميع اللون الأبيض.

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