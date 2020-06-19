القضاء ينصف برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت المحكمة الاجتماعية الإسبانية، حكمها في قضية النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان مع برشلونة بعد الخلاف الذي نشب بينهم بشأن مكافأة تجديد عقده قبل رحيله عن صفوف الفريق الفرنسي عام 2017.

وأعلن القضاء الإسباني حكمه لصالح النادي الكتالوني، ومطالبة نيمار بدفع 6.7 مليون يورو إلى برشلونة، بعدما رحل عن قلعة "الكامب نو" مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

وكان نيمار، قد رفع قضية ضد برشلونة ليطالبه بدفع مبلغ قيمته 43.6 مليون يورو مكافأة له بعد تجديد عقده في عام 2016، ووفقاً للاعب البرازيلي فإن البارسا كان مطالباً بدفع هذه القيمة التي وصل منها حولي 20.75 مليون يورو.

وكسب النادي الكتالوني القضية، والتي كان نيمار يطالب فيها بدفع 22.5 مليون يورو الجزء المتبقي من قيمة المكافأة، لهذا سيضطر نيمار لدفع ثلث المبلغ للفريق الاسباني.

ونشر النادي الكتالوني بياناً رسمياً على موقعه الالكتروني، ليعبر عن رضاه بهذا القرار، قائلاً: "نادي برشلونة يعبر عن رضاه للحكم الصادر اليوم من قبل المحكمة الاجتماعية رقم 15، بشأن القضية بين النادي واللاعب برشلونة في إطار المطالبة بتعويض مالي عن مكافأة تجديد عقده في فترة التجديد".

وتابع البلوجرانا: "رفضت المحكمة تمامًا مطالبة اللاعب بدفع 43.6 مليون يورو ويطلب من اللاعب أن يعيد 6.7 مليون يورو إلى النادي، ونظراً لاحتمالية استئناف القرار، سيستمر النادي في الدفاع بقوة عن حقوقه الشرعية

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