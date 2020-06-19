مورينيو: لا نقوى على مجاراة منافسينا "ماليا"

المصدر: وكالات

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، إن فريقه لن يستطيع منافسة أندية محلية أخرى فيما يتعلق بالإنفاق في سوق الانتقالات المقبل.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: "هناك أمثلة بأندية بدأت بالفعل تستثمر وتقوم بتحركات مهمة في سوق الانتقالات، رغم تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم".

وأضاف: "نعلم أننا لن نستطيع منافستهم، فهذه الأندية ستقوم بعمل مختلف عنا تماما. لكن هل أتوقع ألا نقوم بفعل أي شيء واستمرار العمل مع التشكيلة الموجودة بالفعل؟ إجابتي هي لا".

وأبرم تشلسي أول تعاقد كبير استعدادا للموسم المقبل، بعدما أتم اتفاقه مع تيمو فيرنر مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن تشلسي فعّل الشرط الجزائي في عقد لاعب منتخب ألمانيا، البالغ 50 مليون يورو (56 مليون دولار).

وفي فبراير الماضي اتفق النادي اللندني على شراء الجناح المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 40 مليون يورو بدءامن الموسم المقبل.

وأشار مورينيو إلى أن نهج توتنهام في شراء اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية سيكون "متوازنا للغاية" كما هو معتاد.

وأضاف المدرب البرتغالي: "أتوقع القيام ببعض الأمور المهمة، ولو قمنا بذلك وتحسين التشكيلة في مركزين أو ثلاثة نحن بحاجة إلى تطويرها سأكون مستعدا للتحديات".

وتابع: "أنا داعم للإدارة ومالكي النادي".

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