برشلونة وإشبيلية في مواجهة نارية الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره إشبيلية في تمام الساعة 12 من مساء اليوم، في مواجهة نارية في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم والتي يستضيفها ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر "الليغا".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري صيد 64 نقطة، مقابل 51 نقطة لأشبيلية في المركز الثالث.

ويسعى برشلونة لمواصلة انتصاراته عقب استئناف الدوري الإسباني مؤخرا، والتى بدأها بالفوز على ريال مايوركا بأربعة أهداف دون رد، وليجانيس بهدفين دون مقابل.

ويأمل الفريق الكتالوني في الاستمرار على صدارة جدول ترتيب الليغا والحفاظ على لقبه الذى توج به فى الموسمين الأخيرين، على الرغم من عدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وعدم ظهور عدد من اللاعبين بمستواهم الفني المعروف أبرزهم الفرنيى أنطوان جريزمان.

فى المقابل، يهدف إشبيلية بقيادة المدير الفنى جولين لوبيتيجى إلى تحقيق الانتصار، وذلك في محاولة لانهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، والمشاركة الموسم المقبل فى مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة غياب كل الثنائى فرينكي دى يونج وسيرجي روبرتو بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلى، والفرنسي صامويل أومتيتي بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، فيما يعود جوردي ألبا عقب انتهاء إيقافه الذى غاب بسببه عن مواجهة ليغانيس السابقة.

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