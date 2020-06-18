ريال مدريد يعلن غياب إيسكو عن مباراة فالنسيا اليوم للإصابة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادى ريال مدريد، اليوم الخميس، إصابة نجمه إيسكو فى أوتار الركبة بالفخذ الأيمن، كما أعلن ريال مدريد فى تقرير طبى رسمى أن اللاعب لن يشارك فى مباراة الليلة ضد فالنسيا على ملعب ألفريدو دى ستيفانو ضمن مباريات الدورى الإسباني، وقالت صحيفة ماركا إنه من المرجح أن يستمر غيابه لمباراة الأحد فى أنويتا ضد ريال سوسييداد.

وقال الريال فى بيان عبر موقعه الرسمى: "بعد الاختبارات التى أجرتها اليوم خدمات طبية ريال مدريد على لاعبنا إيسكو ألاركون، تم تشخيص إصابته فى أوتار الركبة فى فخذه الأيمن فى انتظار التطورات".

ويدخل فريق ريال مدريد تحدِ صعب اليوم، الخميس، عندما يستضيف نظيره فالنسيا على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" بالجولة الـ 29 من الدورى الإسبانى وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وقدم ريال مدريد مستوى جيدا فى أول مباراة له بعد استئناف الموسم ضد إيبار، وأحرز 3 أهداف، ولكن الشيء السلبى والأبرز فى اللقاء هو الإصابات المتعددة فى المباراة حيث تمت إصابة 4 لاعبين.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت بكأس السوبر، والتى انتهت بفوز الملكى بثلاث أهداف مقابل هدف واحد لفالنسيا ولكن الخفافيش دائمًا ما يؤدون مباريات فى غاية القوة أمام الريال.

وأعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا، حيث استدعى المدرب الفرنسى 23 لاعباً من أجل التواجد فى القائمة، وقد شهدت القائمة غياب ناتشو وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش بسبب الإصابة.

فى حين شهدت القائمة وجود دانى كارفخال بعد تعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها، كما شهدت القائمة تواجد جاريث بيل وإيدين هازارد وسيرجيو راموس.

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