تشيلسي يعلن اتفاقه على ضم فيرنر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن تشيلسي توصله لاتفاق مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، من أجل ضمه هذا الصيف، وبالتحديد في يوليو المقبل.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه موافقة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على الشروط الشخصية لتعاقده مع البلوز، وأن فيرنر سيبقى مع لايبزيج لبقية موسم الدوري الألماني، ثم يجري الكشف الطبي مع تشيلسي.

وأوضح تشيلسي أن فيرنر يعيش حاليًا أفضل مواسم مسيرته، بعد أن سجل 32 هدفًا وصنع 13، في 43 مباراة.

وبذلك، تفوق النادي اللندني على ليفربول وبايرن ميونخ في سباق التعاقد مع اللاعب.

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