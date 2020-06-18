أتلتيكو مدريد يحجز مقعدأً في المربع الذهبي بخماسية في مرمى أوساسونا

المصدر: البيان الإلكتروني

حجز أتلتيكو مدريد مقعداً في المربع الذهبي بعد صعوده إلى المركز الرابع في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر تغلبه على مضيفه أوساسونا بخماسية نظيف ضمن منافسات الجولة 29 للمسابقة.

ليستعيد بذلك نغمة الانتصارات التي غابت عنه مؤخراً رافعاً رصيده إلى 49 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، متفوقاً بفارق نقطتين على ريال سوسييداد، صاحب المركز الخامس، الذي يحل ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس اليوم الخميس في نفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا، الذي حقق انتصارين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح جواو فيليكس التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 27، قبل أن يهز الشباك مرة أخرى في الدقيقة 56.

وأضاف ماركوس يورينتي وألفارو موراتا الهدفين الثالث والرابع لأتلتيكو في الدقيقتين 79 و82، فيما اختتم يانيك كاراسكو مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 88.

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