3 أندية في الدوري الإنجليزي تتصارع على ضم ديفيد ألابا

المصدر: البيان الإلكتروني

دخلت ثلاثة أندية كبرى في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي الصراع المشتعل على ضم الدولى النمساوي ديفيد ألابا الظهير الأيسر لبايرن ميونخ الألمانى، إلى جانب فريق باريس سان جيرمان الذي يسعى إلى ضم اللاعب أيضاً نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي تعاقد ديفيد ألابا مع البافاري الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، إلى أن الثلاثي الإنجليزي وباريس سان جيرمان، يعلمون أن بايرن ميونخ يريد الاستغناء عن لاعبه إذا لم يوقع عقدًا جديدًا، لذلك فالجميع يستعد للانقضاض على النجم النمساوى.

ويتبقى للظهير الأيسر عامًا واحدًا على عقده الحالي في ملعب أليانز أرينا، مما يعني أنه يمكن أن يغادر في صفقة إنتقال حر نهاية الموسم المقبل، وفشل بايرن ميونخ حتى الآن في الإتفاق مع اللاعب على التجديد.

وتابعت الصحيفة، إن باريس سان جيرمان هو أحد الأندية التي ستحرص على ضم ديفيد ألابا، وسيواجه الفريق الفرنسي منافسة شديدة من كبار فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعرف مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، ألابا جيدًا، حيث تمكن من تدريبه لمدة ثلاث سنوات في بايرن ميونخ قبل مغادرة إليانز أرينا، في الوقت نفسه واجه مدرب ليفربول يورجن كلوب، ألابا عدة مرات أثناء مباريات فريقه السابق بروسيا دورتموند في ألمانيا.

كما يسعى تشيلسي للتعاقد مع ظهير أيسر جديد، تحسبا لفشل صفقة التعاقد مع بن تشيلويل من ليستر سيتي، وإلى جانب أداء ألابا المميز فى مركزه، إلا أنه من الممكن استخدامه في أكثر من مركز، حيث يستطيع اللعب في في مركز خط الوسط وخط الوسط المدافع.

ولعب ألابا دورًا أساسيًا مرة أخرى مع بايرن ميونخ هذا الموسم، حيث شارك 36 مرة في جميع المسابقات، وقد لعب مباراة أمس الأول،الثلاثاء، التي فاز بها فريقه 1-0 على فيردر بريمن، وهي النتيجة التي جعلتهم يحصدون لقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز