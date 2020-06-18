ريال مدريد في تحدٍ صعب أمام فالنسيا الليلة

المصدر: البيان الإلكتروني

يدخل فريق ريال مدريد تحدِ صعب اليوم الخميس، عندما يستضيف نظيره فالنسيا على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالجولة الـ 29 من الدوري الإسباني وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من مساء اليوم، وقدم ريال مدريد مستوي جيد في أول مباراة له بعد استئناف الموسم ضد إيبار، وأحرز 3 أهداف، ولكن الشيء السلبي والأبرز في اللقاء هو الإصابات المتعددة في المباراة بعد تعرض 4 لاعبين للإصابة.

آخر مواجهة جمعت الفريقين بكأس السوبر، والتي انتهت بفوز" الملكي" بثلاث أهداف مقابل هدف واحد لفالنسيا ولكن "الخفافيش" دائمًا ما يؤدوا مباريات في غاية القوة أمام الريال.

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا، حيث استدعى المدرب الفرنسي 23 لاعباً من أجل التواجد في القائمة، وقد شهدت القائمة غياب ناتشو وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش بسبب الإصابة، في حين شهدت القائمة وجود داني كارفخال بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها، كما شهدت القائمة تواجد غاريث بيل وإيدين هازارد وسيرجيو راموس، في المقابل يحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 64 نقطة، في المقابل يحتل فالنسيا المركز الثامن بـ43 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز