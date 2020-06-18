بايرن يعادل الرقم القياسي ليوفنتوس

المصدر: ميونخ - د ب أ

مع تتويجه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي، عادل بايرن ميونخ رقماً قياسياً ليوفنتوس الإيطالي، وهو عدد مرات الفوز المتتالية بلقب إحدى بطولات الدوري المحلية الكبيرة بأوروبا.

ولم يسبق لأي فريق باستثناء يوفنتوس أن توج بلقب إحدى بطولات الدوري المحلية الخمسة الكبيرة في 8 مواسم متتالية حتى عادل بايرن هذا اللقب، أول من أمس، بإحراز اللقب للموسم الثامن على التوالي. ولكن يوفنتوس قد ينفرد مجدداً بالرقم القياسي إذا توج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث تستأنف المسابقة فعالياتها مطلع الأسبوع المقبل.

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