كلوب يتعهد بحسم الدوري مبكراً لطفل مصاب بالسرطان

المصدر: البيان الرياضي

تعهد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، للطفل ويليام واتكينز (4 سنوات)، مشجع لليفربول، بفعل كل شيء ممن أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأرسل كلوب رسالة مسجلة إلى الطفل، بعدما علم بمعاناته من السرطان في الأسبوع الماضي، عن طريق والديه إيان ونيكولا، واللذان أبلغا المدرب الألماني، بأن السرطان انتشر إلى دماغ طفلهما وهو موجود أيضاً في عموده الفقري، وبدون علاج فوري، يتوقع الأطباء أن وليام، ربما لا يبقى على قيد الحياة بعد أغسطس المقبل.

وبعد سماع الأخبار، أرسل كلوب التسجيل العاطفي قبل مباراة ضد إيفرتون يوم الأحد المقبل، والتي يمكن أن يتوج من خلالها ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي، إذا فاز على منافسه، وخسر مانشستر سيتي ضد أرسنال مساء اليوم، حسب ما أشار موقع "آس".

وفي الفيديو الذي نشرته جمعية الإنشائية الخيرية للصحة الإنشائية بواسطة إنش، قال كلوب: "مرحباً ويليام، سمعت أنك من مؤيدي ليفربول، وربما تعرفني أنا يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وهذه الرسالة خاصة لك".

وأضاف: "سمعت أنه ليس لديك أفضل وقت في الفترة الحالية، وأنا آسف على هذا، وحقاً أشعر بك، وسنلعب مرة أخرى من أجلك، ولست وحدك، ومن أجلك بشكل خاص، سنقدم كل ما لدينا لتحقيق هدفنا الكبير هذا العام".

وأكمل: "يوم الأحد، في وقت متأخر من الليل، سنبدأ اللعب ضد إيفرتون، ومن تلك اللحظة سنقاتل مرة أخرى مع كل ما لدينا خصيصاً لك، وسأخبر الأولاد، وآمل أن تتمكن من استخدام هذه القوة للقتال أيضاً، وأتمنى لك كل التوفيق، وآمل أن أراك قريباً، ولا تنس، لن تمشي وحدك أبداً".

كما تلقى الطفل وليام، رسائل دعم من قائد ليفربول جوردان هندرسون، واللاعب هارفي إليوت، اللذين أرسلا أيضاً قميصاً موقعاً، وقال هندرسون: "مرحباً ويليام، أنا جوردان هندرسون، وأسمع أنك من كبار مشجعي ليفربول، لذا أريد فقط أن أرسل لك رسالة سريعة لأشكرك على كل دعمك، وآمل أن تتمكن من الاستمتاع بعودة الكرة، وانتبه لنفسك، وتذكر أنك لن تمشي وحدك أبداً".

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