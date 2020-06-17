استكمال دوري أبطال أوروبا ببطولة مصغرة في لشبونة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الأربعاء أن مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستكمل بنظام "بطولة مصغرة" في لشبونة اعتبارا من أغسطس المقبل.
وأشار الاتحاد على هامش اجتماع للجنته التنفيذية بدأ اليوم، إلى أن المسابقة القارية ستقام اعتبارا من الدور ربع النهائي، بموجب أدوار اقصائية من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية التي ستستضيف المباراة النهائية في أغسطس.
إلى ذلك، ستستكمل المسابقة الثانية للأندية، أي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بنظام مماثل في أربع مدن ألمانية أبرزها كولن، على أن يقام النهائي في أغسطس.