رونالدو يحتفل بعيد الميلاد العاشر لابنه

المصدر: دبي- العوضي النمر

هنأ البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، نجله بعيد ميلاده عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر كريستيانو صورة تجمعه بنجله وكتب معلقا على الصورة: "لا أصدق أن ابني أصبح عمره 10 سنوات مع مرور الوقت"، وقال مخاطبا ابنه: "كنت دائمًا مصدر فخر للأب الذي يحبك كثيرًا".

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أضاع ضربة جزاء لفريقه يوفنتوس أمام فريق ميلان في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وحاول دوناروما حارس مرمى فريق ميلان إبعاد الكرة بأطراف أصابعه لترتطم بالعارضة وتبتعد عن المرمي، ورصد موقع سكواكا المختص بالأرقام والإحصائيات إضاعة رونالدو للكرة باعتبارها أول ضربة جزاء يهدرها البرتغالي في عام 2020 كما أنها الرابعة في 4 أعوام.

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