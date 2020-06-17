التلميذ يتحدى الاستاذ في انطلاقة الدوري الإنجليزي الليلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

تعود اليوم الأربعاء، منافسات الدوري الإنجليزي، التي توقفت منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط بروتوكولات طبية واجراءات احترازية تضمن سلامة اللاعبين.

وستكون مباراة مانشستر سيتي وآرسنال مواجهة بين الأستاذ والتلميذ، حيث عمل مايكل أرتيتا، مساعدًا لبيب جوارديولا منذ 2016، قبل أن يقرر خوض مهمة الرجل الأول في الجانرز في ديسمبر 2019، ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز بأي طريقة من أجل تحقيق الثلاث النقاط والاقتراب من المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب "الاتحاد" عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره آرسنال، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من البريميرليج. ويسعي مانشيستر لتحقيق الفوز لتقليل السافة بينه وليفربول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم من 29 جولة برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة برصيد 57 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز التاسع، برصيد 40 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضًا، أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، مع شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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