ترشيح راشفورد لجائزة العام في انجلترا بحملته لمواجهة "كورونا"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

بات نجم كرة القدم الانجليزي ماركوس راشفورد مرشحاً فوق العادة للفوز بجائزة "شخصية العام" في بلاده بعد نجاح حملته التي أطلقها قبل أيام قليلة لمواجهة آثار "فيروس كورونا"، حيث أعلنت الحكومة الانجليزية عن تخصيص 120 مليون جنيه استرليني إضافية على الوجبات المدرسية المجانية خلال العطلة الصيفية لمساعدة الاطفال، تجاوباً مع مبادرة راشفورد نجم مانشستر يونايتد الخاصة بتوزيع الطعام على الأطفال والأسر الفقيرة في الصيف الجاري.

وكان راشفورد أطلق حملته لمواجهة الآثار المترتبة على الحجر المنزلي وحث الحكومة على دعم حملته لتوفير وجبات غذائية مجانية للأطفال خلال فترة العزل العام وغلق المدارس، ويستفيد نحو 1:3 مليون طفل من الوجبات المجانية في مدارس إنجلترا، لكن راشفورد قال إن ربع العدد لم يحصل على أي دعم منذ غلق المدارس بسبب الجائحة.

وأكد موقع "بليتشر ريبورت" أن الحكومة الإنجليزية رصدت 120 مليون جنيه إسترليني من أجل تلك المبادرة، ووجد راشفورد الثناء والاشادة على شعوره النبيل ومبادرته التي انتصر فيها للأطفال، وأصبح مرشحاً ليكون شخصية العام 2020 في انجلترا وهي جائزة درجت على تنظيمها "بي بي سي".

ولعب راشفورد "22 عاما" دوراً بارزاً خلال فترة الجائحة في زيادة التوعية ومساعدة العائلات التي تعاني لتوفير الغذاء للأطفال وتعاون مع مؤسسة "فير شير" البريطانية الخيرية للمساعدة في زيادة الدعم إلى 20 مليون جنيه استرليني "25 مليون دولار" لتوفير الوجبات، وردت الحكومة الانجليزية على طلبه بزيادة الدعم بتخصيص 120 مليون جنيه استرليني للوجبات المدرسية.

وكانت الحكومة الإنجليزية قد بدأت في تقديم المساعدة للأسر الفقيرة في شهر مارس الماضي، حيث قدمت الوجبات الغذائية لأطفالهم بعد قرار إغلاق المدارس بسبب "فيروس كورونا".

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