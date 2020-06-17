للمرة الأولى.. كأس إيطاليا بشعار "اخدم نفسك بنفسك"

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرفع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الأربعاء بين نابولي ويوفنتوس شعار "اخدم نفسك بنفسك" خلال حفل التتويج بسبب القواعد الصارمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "روسيا اليوم" عن لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، قوله في مؤتمر عبر الفيديو أمس الثلاثاء: "دعونا نطلق عليها خدمة ذاتية. سيساعد اللاعبون أنفسهم في التتويج بالكأس والميداليات لتجنب الاتصال مع أي شخص خارجي تبعا للضوابط الصارمة".

ومع إقامة المباراة بدون جماهير، قال دي سيرفو إن مدرجات الملعب الأولمبي في روما ستشهد احتفالات افتراضية عن طريق برامج متطورة.

وأضاف: "يسعدنا تقديم هذه الأفكار المبتكرة والتفاعلية والمتقدمة تقنيا لجماهيرنا".

وستعود عجلة الدوري الإيطالي للدوران السبت المقبل بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب الوباء.

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