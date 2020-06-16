راشفورد يجبر الحكومة الإنجليزية على التراجع عن إلغاء وجبات الأطفال

المصدر: وكالات

أثمر الضغط الذي مارسه لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، عن تراجع الحكومة البريطانية عن نيتها تغيير استراتيجيتها حيال تقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال الأكثر فقرا، في ظل المخاوف من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على مدخول الأسر الفقيرة.

وكان راشفورد الذي نشأ في ظروف صعبة، قد ناشد الحكومة الإثنين، بأن تواصل خلال فترة العطلة الصيفية، تقديم هذه الوجبات التي يستفيد منها نحو 1.3 مليون طفل في عموم إنجلترا.

وتراجعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء عن خطتها الأساسية، بعدما أثارت القضية جدلا واسعا في البلاد، دخل على خطه سياسيون في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، مطالبين إياه بالإبقاء على تقديم الوجبات.

وقال متحدث باسم جونسون اليوم "بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يتفهم رئيس الوزراء بشكل كامل بأن الأطفال والأهل يواجهون وضعا غير مسبوق على الاطلاق خلال فصل الصيف".

وتابع "لذلك، سنوفر صندوقا غذائيا للصيف. هذا سيوفر قسائم غذائية تغطي فترة العطلة الصيفية الممتدة 6 أسابيع".

وسارع راشفورد (22 عاما) للرد على ذلك عبر حسابه على تويتر، إذ كتب "لا أعرف ماذا أقول. فقط أنظروا لما يمكننا القيام به متى تعاونّا".

وكان المهاجم الدولي الإنجليزي قد وجه رسالة مؤثرة الى المسؤولين البريطانيين الإثنين، دعاهم فيها إلى "حماية جميع الأطفال المستضعفين في جميع أنحاء إنجلترا".

والثلاثاء، نشر راشفورد أيضا مقالا في صحيفة "ذا تايمز"، أكد فيه "قبل 10 أعوام، كنت واحدا من هؤلاء (الأطفال الذين يستفيدون من المساعدة الغذائية). أعرف ما يعنيه الجوع".

وتلقى الأطفال المؤهلون للحصول على وجبات مدرسية مجانية الطعام أثناء الإغلاق التام الذي فرضه تفشي وباء فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكانت هذه الوجبات في أغلب الأوقات تأتي في شكل قسائم شراء من المتاجر الغذائية والاستهلاكية.

وكان راشفورد الذي ساعد في جمع حوالى 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لمؤسسة "فير شير" الخيرية التي تحارب الجوع وهدر الطعام، قد استفاد خلال طفولته من هذه الوجبات المجانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز