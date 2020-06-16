حالة كورونا إيجابية في بريستول سيتي

المصدر: البيان الرياضي

أعلن نادي بريستول سيتي، عن ظهور عينة إيجابية لفحوص كورونا، والتي أجريت قبل 4 أيام فقط من استئناف نشاط كرة القدم في إنجلترا.

ولا تزال هوية صاحب العينة الإيجابية مجهولة، ولكن النادي أكد أنه أحد الموظفين، وأنه يقضي الآن عزلة منزلية لمدة سبعة أيام.

وجاء في بيان النادي: "بعد الاختبار الذي تم إجراؤه على مستوى الدوري يوم الخميس الماضي لفيروس كورونا، والذي أكمله لاعبو بريستول سيتي، والموظفون في مرفق التدريب بالنادي، يمكننا أن نؤكد أن أحد أعضاء مجموعة الاختبار كان إيجابياً".

وأضاف البيان: "الشخص المصاب لن نذكره بسبب السرية الطبية، ولم تظهر عليه الأعراض، وهو الآن معزول في منزله".

وبريستول سيتي يحتل حاليا المركز السابع في الدوري الإنجليزي، مع 9 مباريات متبقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز