عودة الدوري الياباني رسمياً 4 يوليو

المصدر: البيان الرياضي

يتقابل يوكوهاما مارينوس حامل اللقب مع أوراوا ريد دايموندز، على ملعب استاد سايتاما، في مستهل عودة منافسات الدوري الياباني لكرة القدم اعتباراً من 4 يوليو المقبل، بحسب البرنامج الجديد الذي تم إعلانه.

وأعلنت رابطة الدوري برنامج مباريات بطولات الدوري للدرجات الثلاث، حيث تلعب الأندية مع خصوم من ذات المنطقة خلال يوليو المقبل، من أجل الحد من عملية السفر، في ظل بقاء مخاطر للإصابة بفيروس كورونا.

وتقام المباريات مبدئياً دون حضور جماهير، حيث تخطط رابطة الدوري من أجل السماح بحضور الجماهير تدريجياً اعتباراً من 10 يوليو المقبل، بعدما كانت منافسات الدوري الياباني، قد توقفت في أواخر فبراير الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا، وبعد فترة قصيرة على انطلاق منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية.

ويستهل غامبا أوساكا مشوار المنافسة بمقابلة جاره سيريزو أوساكا في ديربي أوساكا، في حين تشهد الجولة التالية ديربي تاماغاوا بين كاوازاكي فرونتال وطوكيو وصيف حامل اللقب يوم 8 يوليو القادم، وتستمر منافسات الدوري وفق جدول مضغوط حتى 19 ديسمبر المقبل.

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