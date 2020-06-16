صلاح يسعى لمعادلة الأسطورتين هنري وشيرر

المصدر: البيان الرياضي

أمام النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، 9 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما تستأنف المسابقة غداً الأربعاء، لمعادلة الرقم القياسي التهديفي المسجل باسم تييري هنري أسطورة الكرة الفرنسية، وآلان شيرر نجم المنتخب الإنجليزي.

وسجل "موصلاح" الحاصل على جائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي مناصفة مع كل من زميله السنغالي الدولي ساديو ماني نجم هجوم ليفربول، والجابوني الدولي بيير-إيميريك أوباميانج نجم هجوم ارسنال، 11 هدفاً في 6 من أصل آخر 8 مباريات له في موسم 2019-2020، قبل تعليق النشاط الكروي في إنجلترا، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأشار موقع "آس"، إلى أن تلك الحصيلة التهديفية التي وصلت إلى 16 هدفاً، تقرب صلاح، نجم نادي روما الإيطالي السابق من اللحاق، بالنجم جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي، والمتصدر لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 19 هدفاً.

ولدى صلاح، رغبة قوية في إنهاء مسابقة الدوري هذا الموسم على رأس قائمة الهدافين، ومن ثم التتويج بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثالث على التوالي، وهو الرقم الذي لم يسبقه إليه أحد سوى هنري وشيرر، ولكن لن يكون الطريق سهلاً للفوز بالحذاء الذهبي، إذ يتقدم عليه في قائمة الهدافين هذا الموسم، أوباميانج برصيد 17 هدفاً، وهو الأقرب لملاحقة فاردي.

فيما يتساوى الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو نجم هجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع أوباميانج في عدد الأهدف المسجلة حتى الآن هذا الموسم، أما ساديو ماني نجم أسود منتخب التيرانجا، فيجيء في المركز السادس برصيد 14 هدفاً، خلف داني إنجز نجم فريق ساوثهامبتون صاحب الـ 15 هدفاً، لكنه يتساوى مع الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد في عدد الأهداف.

وترجح الأرقام كفة صلاح الذي تبلغ تصويباته 43 على مرمى الخصم، وهو المعدل الأعلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي، فيما يحل راؤول خيمينيز في المركز الأول في عدد المحاولات المبذولة على المرمى برصيد 99 محاولة، بأعلى من صلاح بمحاولة واحدة.

فيما يتفوق ماني في عدد الفرص المستغلة أمام مرمى المنافس، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا حتى الآن هذا الموسم من 29 محاولة فقط على المرمى، ويبلغ إجمالي عدد التصويبات التي أطلقها السنغالي في الموسم الحالي حتى الآن 60.

وتستهل كتيبة الألماني المدرب المخضرم يورجن كلوب، مبارياتها في مسابقة الدوري بعد استئنافه بلقاء إيفرتون يوم الأحد المقبل، ثم تتوالى مباريات ليفربول أمام كريستال بالاس ومانشستر سيتي وأستون فيلا وبرايتون وهوفي البيون وبيرنلي وآرسنال وتشيلسي، وأخيراً نيوكاسل يونايتد.

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