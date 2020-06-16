بايرن ميونيخ يسعى لإكمال صفقة حكيمي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتطلع بايرن ميونيخ إلى التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي هذا الصيف، ويدرك مدافع ريال مدريد، الذي كان معاراً في بوروسيا دورتموند منذ عام 2018، أنه بات هدفاً ذا أولوية لفرق المقدمة بالدوري الألماني التي على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة للحصول على خدماته.

وبعد أن تم اطلاعه على اهتمام بايرن، قيل إن أشرف منفتح على الانتقال إلى بايرن ميونيخ لأن عرض الأجور المحتمل سيكون بزيادة من 6 إلى 7 ملايين يورو سنوياً بعد الضريبة، وهي زيادة كبيرة تسمح له بالبقاء في الدوري الألماني الذي تكيف معه بنجاح.

وأقنع أداء أشرف خلال فترة إعارة لمدة عامين في دورتموند ناديه ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان بمزايا إعادة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً إلى برنابيو، لكن اللاعب نفسه غير مقتنع تماماً بالعودة إلى "الملكي" الموسم المقبل، ليكون احتياطياً لزميله كارفاخال الذي يمثل الخيار الأول في تشكيلة الريال حالياً، وبالتالي لا يتوقع أن يصبح أشرف جزءاً من تشكيلة الريال الموسم المقبل.

ويدرك مدريد، الذي يتمتع بعلاقات متغيرة مع بايرن ميونيخ، وتم إبلاغه باهتمام الفريق الألماني بأشرف، ولكن الريال ليس لديه نية للسماح له بالمغادرة بثمن بخس، على الرغم من الأزمة المالية لكرة القدم، التي أثارها فيروس كورونان حسب ما أشار موقع "آس".

وبالنظر إلى أن أشرف لاعب شاب لديه عقد لا يزال أمامه ثلاث سنوات، يتوقع ريال مدريد أن يتلقى نحو 60 مليون يورو، لإكمال صفقة بيع عقده الذي قدّره موقع "ترانسفير ماركت" بـ 54 مليون يورو، والذي يتماشى مع القيمة السوقية الفعلية.

وبرغم أن بايرن يبدو في وضع أفضل للتوقيع مع أشرف، فإنه تنتظره منافسة شرسة على لاعب المنتخب المغربي الدولي من قبل مانشستر يونايتد وإنتر ميلان، وأشار موقع "آس" إلى أن أشرف يحلم بالنجاح في مدريد، ولكن وجود كارفاخال يمنعه من العودة، والبقاء في ألمانيا خيار يشعر اللاعب بأهميته.

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