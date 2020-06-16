بيكيه: حققت وعدي لـ"شاكيرا" في جنوب أفريقيا

المصدر: البيان الرياضي

كشف جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة والمنتخب الإسباني، عن الجديد من ذكرياته مع كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وتوج بلقبها المنتخب الاسباني للمرة الأولى والوحيدة في التاريخ.

وأوضح بيكيه لصحيفة "لإسبورتيفو" الإسبانية، أنه رحل من جنوب إفريقيا وهو شخص مختلف تماماً، بعد الفوز مع منتخب بلاده بأكبر لقب يحلم به لاعب كرة القدم، كما قابل حب حياته، المغنية الشهيرة شاكيرا.

وقال بيكيه: "فتح حاجبي، وكسرت أنفي من أجل إسبانيا، وكانت بطولة رائعة، وقضينا وقتاً جميلاً، ولم يكن لدينا نجوم كبار، ولكن كان لدينا فريق رائع، والمشاعر الجيدة والترابط وروح الفريق، مهمة جداً وأساسية لنا".

وعن 3 أشياء تغيرت في حياته بعد المونديال، أوضح: "كنت أباً للمرة الأولى، وفزت بكأس العالم، ثم كأس الأمم الأوروبية، وتغير كل شيء للأفضل بعد هذا العام".

وعن لقاءه مع شاكيرا، قال: "التقيت شاكيرا قبل كأس العالم 2010، وقلت لها أننا سنرى بعضنا البعض في المباراة النهائية للبطولة، وحققت ما وعدتها به وتقابلنا في النهائي، ولكني لم أتعرف عليها قبل يوم واحد فقط من النهائي كما يردد البعض، وأنا في جنوب أفريقيا حظيت بوقت ممتع".

وأشار موقع "آس"، إلى أن بيكيه عاد هذا الأسبوع لمعشوقته كرة القدم من جديد بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا، وشارك مع برشلونة في المباراة التي خاضها الفريق الكتالوني أمام نظيره ريال مايوركا، وحقق رجال المدرب كيكي سيتين، الفوز خلالها ليواصلوا تصدر جدول ترتيب المسابقة التي يحملوا لقبها في الموسم الماضي.

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