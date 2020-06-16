رئيس لاتسيو يحفز لاعبيه لإحراز لقب "الكالتشيو" بـ18 مليون يورو

المصدر: أ ف ب

رصد رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، كلاوديو لوتيتو، مكافآت بقيمة 18 مليون يورو للاعبيه، في حال إحرازهم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" الذي تستأنف مبارياته نهاية هذا الأسبوع.

ودخل لاتسيو بقيادة المدرب سيموني إنزاغي، وبفضل نجاعة الهداف تشيرو إيموبيلي، في منافسة شرسة للغاية مع يوفنتوس حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم، إذ يحتل المركز الثاني، بفارق نقطة يتيمة، عن "السيدة العجوز"، قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أن اللاعبين وافقوا على التخلي عن رواتبهم لمدة شهر بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، فيما سيتم تأجيل راتب آخر حتى شهر ديسمبر.

وأضافت الصحيفة أن لوتيتو رصد تقديم مكافأة بقيمة 400 ألف يورو لكل لاعب في حال أحرز فريق العاصمة اللقب، أي بمجموع 18 مليون يورو لكامل الفريق.

ويلعب لاتسيو مع أتلانتا في مدينة برغامو يوم 24 يونيو الجاري، قبل استضافة فيورنتينا بعدها بثلاثة أيام.

وأحرز لاتسيو لقبه الأول في الدوري الايطالي عام 1974، ثم الثاني والأخير في عام 2000.

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