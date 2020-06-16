13 ساعة محتوى صوتي لإضفاء الحياة على الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشفت قنوات "سكاي سبورت"، عن استخدامها 1300 هتافاً وضوضاء جماهيرية مسجلة على 13 محتوى صوتيا لسلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة "فيفا"، لتعزيز تغطيتها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي يعود غداً الأربعاء، بعد توقف طويل منذ منتصف مارس الماضي.

وتهدف "سكاي سبورت" لخلق أجواء مشابهة لما يحدث في المباريات، خاصة وأن العودة ستقام بدون حضور للجماهير في المدرجات، وفق بروتوكول "إعادة التشغيل"، والمتفق عليه لاستئناف نشاط الكرة في إنجلترا.

وأوضح موقع "سبورت ميل"، إلى أنه بعد أن تم العمل على إنشاء محاكاة واقعية لمباريات كرة القدم للاعبين لأكثر من عقدين، كان فريق لعبة "فيفا"، في وضع مثالي للمساعدة في إضافة أجواء الحياة على المباريات، وقال بول بويشلر فنان الصوت في "فيفا": "يختلف الأمر باختلاف كل ناد، ولكن في المجمل نقدم أكثر من 1300 مادة عرض، تعادل 13 ساعة من المحتوى الصوتي".

وأضاف: "من هذا المحتوى، نجد أفضل الأصوات التي سيتم دمجها في البث المباشر للمباريات تليفزيونياً، وبالنسبة لهذا المشروع، قمنا بترحيله إلى تنسيق فريد للتجارب الحية ووظائف المزج الديناميكي للمذيعين لتطبيقها على نقاط محددة أثناء المباراة بناء على ما يتكشف في الميدان".

وهذا يعني أن أطقم الصوت في قنوات "سكاي"، ستكون قادرة على التفاعل مع الحدث بمجموعة كبيرة من المؤثرات الصوتية، وعلى سبيل المثال، سيكون هناك هتاف كبير وتصفيق عندما يمنح الفريق المضيف ركلة جزاء، وكما سيسمع المشاهدون، لأصوات الاستهجان والسخرية إذا لم يتخذ قرار باحتساب الركلة.

وإذا تقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف على أرسنال في المباراة الكبرى غداً الأربعاء، فيمكن أن نسمع نسخة مسجلة من اغنية "القمر الأزرق"، وكذلك أغنية "لن تسير أبداً بمفردك"، عندما يحسم ليفربول رسمياً أول بطولة دوري له منذ 30 عاماً.

وأشار "سبورت ميل"، إلى أن الأرشيف الصوتي للعبة الفيفا، يتم تعديله على أساس سنوي، ومن خلال المباريات التي تقام على ملاعب الفريق المستضيف في جميع أنحاء العالم، كما يتم أيضاً، إخراج تسجيل بعض الهتافات من التغطية التلفزيونية.

وقال بويشلر: "لا يتم محاكاة أي من الصوت الخاص بنا أو توليفه صناعياً، ولا توجد أصوات حشد عامة من مكتبات الصوت، وتم التقاط كل شيء من الألعاب الحية، ومن المعجبين أنفسهم، وتسجيل المباريات التي نؤمنها من خلال شركائنا الممتازين في البث التليفزيوني، والتأكيد على أن اللعبة التي تستهدف جميع الأعمار، لن يكون فيها أي هتافات مسيئة".

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