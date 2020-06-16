ليفربول يحتفل بعيد ميلاد مدربه يورغن كلوب الـ 53

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعد نادي ليفربول الإنجليزي مفاجأة لمدربه الألماني يورغن كلوب الذى يتم عامه الـ53 اليوم، من خلال احتفال أعده بهذه المناسبة.

وكتبت صفحة ليفربول الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن يورغن يملك الفكر داخل الملعب والحضور المميز خارجه، ويعد أفضل مدرب في العالم.. عيد ميلاد سعيد لمدربنا السيد يورغن كلوب".

في حين كتبت صفحة النادي عبر انستغرام "عيد ميلاد سعيد أيها المدرب يورغن كلوب" إلى جانب صورة المدير الفني وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق ليفربول يسعي تحت قيادة يورغن كلوب لـ التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن بطولاته منذ 30 عاما حيث كان آخر تتويج عام 1990.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

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