نيمار يرفض 100 مليون يورو لتجديد عقده مع سان جيرمان

المصدر: دبي- العوضي النمر

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رفض البرازيلي نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان عرض بـ 100 مليون يورو لتجديد عقده مع ناديه، من أجل تحقيق حلم العودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان يكثف محاولاته لإقناع نيمار بالتجديد، بدلا من اضطرار النادي الفرنسي لبيعه في صيف 2021، قبل نهاية عقده موسم واحد، للاستفادة ماديا من وراء بيعه، بدلا من رحيله مجانا.

وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 15 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

وكان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادما من نادي برشلونة، بعدما قام النادي الفرنسي بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا، والمقدر بـ 222 مليون يورو.

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