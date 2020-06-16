وفاة متسلقة فرنسية في حادث سقوط بجبال الألب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أعلن الاتحاد الفرنسي لتسلق الجبال ونادي شامبيري وفاة المتسلقة الناشئة، لوسي دوادي، بسبب سقوطها في ممر للمشاة في منطقة التسلق بجبال الألب الفرنسية أثناء نزهة مع أصدقائها أول من أمس.

وسقطت بطلة العالم للناشئين البالغة من العمر 16 عامًا من ارتفاع 150 مترًا عندما كانت مع مجموعة من الأصدقاء يعبرون مسارًا صعبًا مجهزًا بدرابزين بين منطقتين للتسلق.

وشكل وفاة لوسي دوادي التي تعد إحدى أفضل اللاعبات في أوروبا صدمة في عالم التسلق الفرنسي، وخاصة بالنسبة لنادي شامبيري الذي مثلته اللاعبة الناشئة في العديد من البطولات المحلية والعالمية وهي إحدى أبرز نجماته، وكانت بطلة واعدة للمستقبل يراهن عليها المنتخب الفرنسي في أولمبياد طوكيو العام المقبل، حيث توجت بلقب كأس العالم للناشئات العام الماضي بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأوروبية.

وقال الاتحاد الفرنسي على موقعه: "كانت لوسي رياضيًة شابًة في منتخب التسلق الفرنسي، واعدة جدًا، رائعة في المنافسة."

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