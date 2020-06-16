الكشف عن موعد استكمال دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي أمس الاثنين، عن مواعيد استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فترة التوقف التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب قناة "روسيا اليوم" نقلاً عن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس سيواجه أولمبيك ليون في تورينو، ونابولي سيلعب ضد برشلونة في إسبانيا يومي 7 و8 أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة: "مباريات ربع النهائي ستقام بنظام المباراة الواحدة، في العاصمة البرتغالية لشبونة، من 12 إلى 15 أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 من نفس الشهر، والمباراة النهائية يوم 23 أغسطس".

وأشار التقرير، إلى أن نفس النظام سينطبق على بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستقام في ألمانيا بين مدن دويسبورغ وجيلسنكيرشن وفرانكفورت وكولونيا، في الفترة بين 10 و21 أغسطس.

وبالنسبة لكأس السوبر الأوروبي، ستقام في العاصمة الهنغارية بودابست في الـ24 من سبتمبر المقبل.

وذكرت القناة، بأنه سيتم تأخير استضافة المدن المحددة للمباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا لعام ميلادي، لتكون إسطنبول في العام 2021، وبطرسبورغ في العام 2022، وميونخ في عام 2023، وملعب ويمبلي في عام 2024.

وينتظر أن يصدر القرار الرسمي من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، عقب اجتماع لجنته التنفيذية غدا الأربعاء.

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