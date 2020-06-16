احتفالية مزدوجة لـ«الملكي» وزيدان

المصدر: مدريد - أف ب

احتفل نجوم ريال مدريد بالانتصار الأول بعد عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بالتغلب على إيبار ٣/١، في الجولة 28، فيما كانت احتفالية الفرنسي زيدان مدرب «الملكي» مزدوجة وخاض مباراته الـ200 في جميع المسابقات كمدرب لريال مدريد، لينضم إلى مدربين آخرين فقط وصلا إلى هذا العدد من المباريات وهما ميغيل مونيوز (605) وفيسنتي دل بوسكي (246) بحسب «أوبتا» للإحصائيات الرياضية.

تألق نجوم الريال في الشوط الأول مسجلين الأهداف الثلاثة عن طريق توني كروس، وسيرخيو راموس، ومارسيلو في الدقائق 4 و30 و37، وأعاد «الملكي» بفوزه فارق النقطتين مع برشلونة.

وشهدت المباراة عودة البلجيكي ادين هازارد بعد غياب طويل للإصابة وخضوعه لعملية جراحية وخرج في الشوط الثاني واضعاً الثلج على كاحله ما يؤشر إلى إمكان تجدد الإصابة.

وفي مباراة أخرى استمر أتلتيكو عالقاً في دوامة التعادلات، وجاء تعادله الجديد أمام مضيفه أتلتيك بلباو 1-1.

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