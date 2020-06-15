441 لاعبا يطلبون مساعدات مالية من "فيفا"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تقدم 441 لاعبا بطلب مساعدات مالية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم صرف رواتبهم، 89% منهم ينتمون لأندية أوروبية و11% من مناطق أخرى حول العالم.

و ذكر موقع "سكاي نيوز" أنه يمكن للاعبين التقدم بطلب المساعدات عن طريق النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" قبل نهاية يونيو الجاري.

وخصص "فيفا" 12.3 مليون جنيه استرليني لمساعدة اللاعبين الذين لم يحصلوا على رواتبهم بين عامي 2020 و2022، كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 3.8 مليون جنيه استرليني للاعبين الذين لم يتلقوا رواتبهم بين 2015 و2020 .

ولن تغطي المساعدات التي سيحصل عليها اللاعبون كافة راوتبهم ولكنها ذات صبغة معاشية لتسهيل حياتهم اليومية

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