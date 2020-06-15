رونالدو يكافئ نفسه بفيتامين "د"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، صورة شخصية له على حسابه في "تويتر"، وهو يحصل على "حمام شمس"، وعلق عليها قائلاً: "الحصول على فيتامين (د)".

وجاءت صورة رونالدو، بعد أيام من تأهل يوفنتوس إلى لقاء نابولي بعد غدً الأربعاء، نهائي كأس إيطاليا، على ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد أن تخطى يوفنتوس فريق ميلانو، بعد توقف دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد كشفت عن رغبة تشيلسي في الحصول على خدمات رونالدو (34 سنة)، لإعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بعدما انتقل لصفوف العملاق الإيطالي يوفنتوس قبل موسمين قادماً من ريال مدريد الإسباني بعد 9 سنوات مع الفريق الاسباني.

وعرض تشيلسي على يوفنتوس مبلغ 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رونالدو، وهو نفسه المقابل الذي تكبدته قبل سنتين إدارة يوفنتوس من أجل ضم نجم الكرة البرتغالية من ريال مدريد.

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