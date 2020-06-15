سينما السيارات تنقل الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقرر أن تنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على الشاشات الكبيرة في لندن ومانشستر في 30 يونيو الجاري، مع إذاعة التعليقات على المباراة عبر كاسيت السيارة، والأسعار ستبدأ من 10 جنيهات إسترليني فقط للسيارة.

وستكون البداية من مباراة مانشستر برايتون ضد مانشستر يونايتد في 30 يونيو الجاري، ومانشستر سيتي ضد ليفربول في مانشستر يوم 2 يوليو المقبل.

وجاءت الفكرة لتعويض الجماهير عن غيابهم من حضور المباريات، والتي تقرر إقامتها خلف الأبواب المغلقة، بسبب المخطط الموضوع لاستعادة نشاط كرة القدم في إنجلترا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسيتم عرض المباراة على بعض أكبر الشاشات الخارجية في المملكة المتحدة، مع قدرة المعجبين على الجلوس في سيارتهم، والاستماع إلى التعليق عبر أجهزة راديو السيارات.

وسيكون لكل حدث مضيف خاص به، وتحليل نصف الوقت، ومفاجآت ترفيهية طوال المساء، ومن المقرر الإعلان عن أماكن محددة أخرى في مدن مثل برمنغهام وبرايتون في الوقت المناسب.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أنه يسمح بحد أقصى لثلاثة أشخاص لكل سيارة، ويمكن للأشخاص الحصول على المرطبات مباشرة إلى سيارتهم، وتم بالفعل طرح التذاكر للبيع مساء اليوم، وقام 10 آلاف شخص بالتسجيل حتى الآن.

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