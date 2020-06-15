تغيير وحيد على قائمة برشلونة لمواجهة ليغانيس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يواجه برشلونة مضيفه ليغانيس غداً الثلاثاء، في الجولة 29 من الدوري الإسباني (الليغا)، بتغيير وحيد على تشكيلته التي واجه بها مايوركا في مباراته الماضية.

وسيكون دخول الفرنسي كليمو لونجليه بديلا للظهير الأيسر جوردي ألبا، التغيير الوحيد في قائمة برشلونة التي اختارها المدرب كيكي سيتين لمواجهة الغد.

ولم يتواجد لونجليه في قائمة مباراة مايوركا الماضية بسبب الإيقاف، بينما يغيب ألبا عن مباراة الغد للإيقاف أيضاً، بعد البطاقة الصفراء التي حصل عليها في مباراة مايوركا.

وفاز برشلونة على مايوركا برباعية نظيفة في أول مباراة بعد استئناف الليغا ليعزز صدارته للمسابقة برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين أمام غريمه ريال مدريد.

وضمت القائمة التي اختارها سيتين كلا من تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، سواريز، ميسي، نيتو، لونجليه، جريزمان، برايثوايت، سيرجي روبرتو، دي يونج، أرتورو فيدال، أومتيتي، جونيور فيربو، إنياكي بينيا، ريكي بويج، كويادو، أنسو فاتي، أراوخو ومونتشو.

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