الفورمولا 1 تلغي احتفالات المنصة التقليدية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قررت الفورمولا 1، إلغاء احتفالات المنصة التقليدية، عندما تعود عجلة الموسم المتعثر بسبب فيروس كورونا، إلى الدوران بداية من النمسا في 5 يوليو المقبل، وإلغاء الاحتفالات بين أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل، والتي كانت تجرى على منصة التتويج.

فيما أصر روس براون مدير الرياضة في الفورمولا 1، على أن الاحتفالات التي سيتم إلغاءها وسط الجماهير والمشاركين، ربما تقام عبر إجراءات أخرى كجزء من المعيار الجديد لسباق الجائزة الكبرى.

ومن المقرر أن تجري السباقات الثمانية الأوائل من الموسم الجاري بدون متفرجين، وسيتم التحكم في أحواض الحظائر لكل فريق ومراقبتها عن كثب لمنع انتشار العدوى.

كما يتم أيضاً إجراء فحص كورونا على موظفي الفريق، والتأكد من التزامهم بإرشادات التباعد الاجتماعي، ولكن على الرغم من الاحتياطات الصارمة المعمول بها لضمان إمكانية ممارسة الرياضة أثناء الأزمة الصحية، فلن يتم تقديم عروض الكأس على المنصة.

وقال براون للموقع الرسمي للفورمولا1: "لا يمكن أن تحدث احتفالات على المنصة كما كان يحدث من قبل، ولكننا نتطلع إلى القيام بشيء ما بعد السباق، وأحد الخيارات هو اصطفاف السيارات على المسار، ووقوف السائقون أمام السيارات".

وأضاف: "لا يمكننا تقديم الجوائز، ولا يمكن أن يكون لديك شخص قريب يقدم الكأس، لكن لدينا خطط وإجراءات أخرى، ونحن ننظر في كيفية تقديمها على التلفزيون، وبالتأكيد سيكون حال الرياضة في المستقبل المنظور، مختلفاً بشكل كبير عن سيرها قبل فيروس كورونا، إلا أنه علينا في الوقت نفسه، الاستمرار في جذب المشاهدين".

وأوضح على أن الأحداث الجديدة ستوفر منتجاً جذاباً ومثيراً، وأضاف: "سيكون الأمر مختلفاً، وهذا هو المعيار الجديد، ولكن إلى متى سيستمر هذا؟، لا نعرف، لكن هذا سيكون المعيار الجديد لبقية العام بالتأكيد".

ولا يزال منظمو الفورمولا1، يأملون في أن يتمكنوا من تنظيم 15 إلى 18 سباقاً هذا الموسم، على الرغم من إلغاء سباقات كل من أذربيجان وسنغافورة واليابان، وتشير التقارير إلى أن سباق ساو باولو، مهدد أيضاً بسبب حالة تفشي الفيروس في البرازيل

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