راشفورد يكشف عن معاناة والدته ويطالب بتوفير طعام للأطفال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف نجم الكرة الإنجليزية، ماركوس راشفورد، أن نادي مانشستر يونايتد نقله إلى أكاديميته قبل عام من الموعد المقرر، لأن والدته كانت تكافح من أجل توفير الطعام لأطفالها، وطالب الحكومة الإنجليزية، بالاستمرار في تقديم وجبات مجانية للأطفال الضعفاء خلال العطلات المدرسية، في رسالة صادقة كشف خلالها عن الكثير من تجاربه الخاصة أثناء نشأته.

وجاء حديث راشفورد بعدما ساعد في جمع أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني، خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، لإطعام ثلاثة ملايين طفل في الأسبوع، عبر جمعية بريطانية خيرية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، تصريحات راشفورد، والتي كشف فيها أن نادي مانشستر يونايتد، سمح له بدخول أكاديميته من عمر 11 بدلاً من 12 سنة، بعدما أوضحت والدته ميلاني، الوضع الصعب الذي يعيشونه في منزلهم.

وقال: "كانت والدتي وحيدة، ولديها 5 أطفال يعيشون جميعاً في نفس المنزل، والبرنامج الذي بدأته بعمر 11 سنة، كان مفترضاً أن يبدأ بعمر 12 سنة، والأكاديمية تمنحك أساساً سكناً أقرب إلى مرافق التدريب، ومدرسة جديدة، ولذا عملت بجد للمحافظة على بقائي في النادي".

وأضاف: "كنت بحاجة إلى تناول الطعام المناسب عندما كنت في طور النمو، وبحاجة إلى أن أكون قريباً من زملائي في الفريق، ومدرستي الجديدة، وأصدقائي الجدد في المدرسة، ومساعدة أمي في وضعها، وإخراجي أيضاً من الموقف الذي كانت فيه".

ووصف راشفورد (22 عاماً)، كيف تضطر والدته إلى التخطيط لوجبات أطفالها خلال الأسبوع أثناء العمل على ميزانية غذائية محدودة أثناء تربيته في ويثنشاوي بمانشستر، وقال: "أمي، بذلت قصارى جهدها، وكنا نذهب إلى متجر يسمى "بوند وورالد"، ونحدد جدول الأسبوع، ونحصل على 7 علب زبادي، ويمكن أن يكون لديك علبة زبادي واحدة يومياً، ولقد بذلت والدتي قصارى جهدها في ظل هذه الظروف الصعبة".

وأكمل: "هناك بعض العائلات مثل عائلتي، لديها 4 أو 5 أطفال، ومن المستحيل حرفياً أن تسيطر على الوضع، وكل هذا يحدث في الوقت الذي يجب فيه على الأطفال التركيز على العمل المدرسي وأشياء من هذا القبيل، ومن الجنون الاعتقاد بأن هذا لا يزال مستمراً في عام 2020، وهذا شيء لا أعتقد أنه يجب أن يحدث".

وكتب راشفورد رسالة مفتوحة إلى الحكومة للتعبير عن مخاوفه في نهاية خطة قسيمة الطعام، والتي تم إعدادها للأطفال الذين يعتمدون على الطعام الذي يتم توفيره في المدرسة في الشهر المقبل، إذ تم توزيع قسائم بقيمة 15 جنيه استرليني لإنفاقها في محلات السوبر ماركت، على أولئك الذين يحتاجون إليها.

وكتب راشفورد في الرسالة: "أشجعك على سماع نداءاتهم والعثور على إنسانيتك. ويرجى إعادة النظر في قرارك بإلغاء خطة قسيمة الطعام خلال فترة العطلة الصيفية وضمان التمديد، وهذه هي إنجلترا في عام 2020، وهذه مشكلة تحتاج إلى مساعدة عاجلة، ومن فضلك، بينما تكون عين الأمة عليك، اجعل لعطفك وحماية أرواح بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً لدينا، أولوية قصوى".

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