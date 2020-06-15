مانشستر يونايتد يبني غرفة ملابس للضيوف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قام نادي مانشستر يونايتد، ببناء غرفة تغيير ملابس مؤقتة بالقرب من موقف السيارات للفرق الضيوف عندما يزورون أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبالفعل استخدمها لاعبوا وست بروم يوم الجمعة الماضي، قبل مواجهة الفريقين الودية.

وطلبت إدارة مانشستر يونايتد، من كافة أعضاء فريق وست بروم، تدوين ملاحظاتهم حول كافة المنشآت والخدمات، للتأكد من أن كل شيء في مكانه، استعداداً لمباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي، بعد فترة التوقف الطويل منذ مارس الماضي.

ووفقاً لبروتوكولات الدوري الممتاز، تم تخصيص منطقة في الجزء العلوي من مدخل النفق، بالقرب من موقف السيارات، لوصول مدربو الفرق الزائرة، وتستوعب المساحة غرفتي تغيير كبيرتين للسماح بالابتعاد الاجتماعي، وتم تجهيزهما بكافة متطلبات تغيير الملابس والاستحمام، ومنطقة مكتب للمدير الفني للفريق المنافس ومساعديه، ومن هناك يمكن للضيوف الوصول إلى النفق المؤدي إلى الملعب.

وتتطلع أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى إضافة منشآت مؤقتة مماثلة مع استئناف الموسم بعد غد الأربعاء، وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن نادي إيفرتون خصص منطقة في الجزء الخلفي من موقف بارك إند للضيوف، ويبحث ليفربول عن منطقة لإقامة منشأة مماثلة، ولكن لاحتفالات الفوز، إذا سارت النتائج في طريقه، وفاز على منافسيه يوم الأحد المقبل.

وتقضي إجراءات العودة للمباريات، توفير مسافة للتباعد الاجتماعي، بأن يستخدم 25 شخصاً غرفة يجب أن لا تقل عن 112 متراً مربعاً، وهي مساحة أكبر بكثير من عدد من غرف تغيير الملابس في جميع أنحاء الدوري الممتاز الإنجليزي.

ونتيجة لذلك، ستحتاج معظم الفرق إلى إضافة مرافق مماثلة لاستيعاب الجوانب الزائرة، خاصة وأن لاعبي الفريق صاحب الأرض، يصلون إلى المباريات وهم يرتدون ملابس المباراة، وفي بعض الأحيان، لن يتمكن كلا الفريقين من استخدام نفق النزول إلى أرض الملعب معاً، لتحقيق التباعد.

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