تشيلسي يعرض 120 مليون يورو لإعادة رونالدو للدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة تشيلسي في الحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، لإعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وانتقل رونالدو لصفوف العملاق الإيطالي يوفنتوس قبل موسمين قادماً من ريال مدريد الإسباني بعد 9 سنوات من المجد رفقة النادي "الملكي"، وحقق خلالها أعظم الإنجازات في مسيرته، وعلى رأسها الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، ومن ضمنها ثلاثية تاريخية على التوالي.

ومنذ انتقاله إلى يوفنتوس "السيدة العجوز"، خفت الكثير من بريقه، لكنه لا زال نجم الشباك الأول في الدوري الإيطالي، ومكمن الخطورة في صفوف حامل لقب الدوري الإيطالي.

وكشفت التقارير، عن رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في إعادة اللاعب الموهوب إلى البريميرليغ، عبر عرض خرافي جديد لرونالدو، رغم وصوله إلى عمر 34 سنة.

وفجر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والمتخصص في انتقالات اللاعبين، مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن أن تشيلسي في إطار خطته لبناء فريق جديد مدجج بالنجوم يرغب في الحصول على توقيع كريستيانو رونالدو في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للموقع الإيطالي، فإن تشيلسي يعرض على يوفنتوس مبلغ 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع رونالدو، فيما أشارت صحيفة "آس"، إلى أن المبلغ المعروض هو نفسه المقابل الذي تكبدته قبل سنتين إدارة يوفنتوس من أجل ضم نجم الكرة البرتغالية من ريال مدريد.

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