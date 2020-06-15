رسالة خاصة من ليفربول لمحمد صلاح فى عيد ميلاده

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل نادى ليفربول الإنجليزى، بعيد ميلاد نجمه المصرى محمد صلاح الـ28، وشارك الحساب الرسمى للريدز على "تويتر"، ، صورة لمحمد صلاح وهو يرتدى تيشرت ليفربول ووجه له التهنئة قائلا: "لحظات مضيئة وأهداف مميزة وخارقة، رحلة حافلة بالإنجازات وتاريخ ما زال يُكتب بأحرف من ذهب... 28 عامًا من النجاح ونتمنى لك المزيد يا مو صلاح"

ويحتفل نجم الكرة المصرية، محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر ، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، اليوم الإثنين، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وبدوره وجه محمد صلاح رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" بمناسبة عيد ميلاده ، للمساهمة في محاربة العنصرية بملاعب كرة القدم والحياة بشكل عام.

وقال محمد صلاح عبر خاصية "استوري": "نحن نتكاتف جميعا من أجل القضاء على التمييز العنصري أينما كان ونريد أن يكون المجتمع قائما على المساواة والاحترام بغض النظر عن اللون أو العقيدة، ما يحدث يحتاج إلى تكاتف جميع أعضاء منظومة كرة القدم، من لاعبين وحكام ومدربين ومسؤولين، حتى نرد بقوة على ما يحدث داخل الملاعب وخارجها".

وكان لاعبي ليفربول قد عبروا من قبل عن تضامنهم مع هذه القضية حيث قاموا بعمل وقفة ضد العنصرية في بداية تدريباتهم، قبل أيام من استئناف منافسات "البريمييرليغ" هذا الموسم، وذلك للتعبير عن رفضهم للعنصرية.

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