باريس سان جيرمان يسعى لتأمين مستقبل مبابي ونيمار في فرنسا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، عن نوايا النادي في تأمين مستقبل النجمي كيليان مبابي ونيمار، على المدى الطويل في فرنسا، بعدما تم ربط اسم مبابي، بتحركات من ليفربول وريال مدريد للتعاقد معه، واهتمام كل من ريال مدريد وبرشلونة، بالتعاقد مع نيمار.

وتنتهي عقود المهاجمين في عام 2022، ويأمل باريس سان جيرمان، بالإبقاء على الثنائي، وقال ليوناردو لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": "لا يوجد شيء يخبرنا أنهم سيغادران هذا الصيف، وكلاهما لا يزال لديه سنتان في عقده، ونحن نفكر فيما يمكننا القيام به بعد ذلك معهما".

وأضاف: "مبابي مستقبل سان جيرمان، وهذا ما يريده الجميع، وبالتالي السيناريو المثالي، أن يمدد عقده، وهو بالفعل من بين أفضل 5 لاعبين بمعنى الكلمة، وهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وليسا معنا،

ولكن نيمار ومبابي معنا الآن، وليس هناك حاجة إلى الإفراط في التفكير في المستقبل، وعلينا الاستفادة منهما لأنهما شيء مهم، وفي نفس الوقت، إيجاد حلاً ليستمرا معنا".

وأعرب ليوناردو، عن اعتقاده بأن نيمار، وضع أحداث فترة الانتقالات الصيفية الماضية وراء ظهره ويفكر الآن في المستقبل، إذ كان اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، يائساً للانضمام إلى برشلونة، لكن ملحمة انتقاله فشلت، ليبقى اللاعب مع ناديه الفرنسي، وتابع ليوناردو: "لم نعد نتحدث عن هذا الأمر بعد الآن، وكان سعيداً جداً، وقضى موسماً رائعاً واندمج كثيراً مع الفريق".

فيما كما أكد ليوناردو، أن سان جيرمان، أنه سوف ينفصل عن هدافه التاريخي إدينسون كافاني، والقائد تياجو سيلفا في الصيف، عند انتهاء عقدهما، وأشار المدير الرياضي، إلى أن النادي سيخوض صيفاً انتقالياً دون أي انتقالات باهرة".

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