أوباميانغ: المستقبل غير واضح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد بيير إميريك أوباميانغ قائد أرسنال، أنه لم يتم تحديد أي شيء بشأن مستقبله في النادي، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، بالانتقال إلى إنتر ميلان وبرشلونة في الأشهر الأخيرة، حيث يستعد لدخول العام الأخير من عقده مع ارسنال في الصيف الحالي.

ولكن لم يكشف الدولي الغابوني، عن شيء تم الاتفاق عليه في أي من الاتجاهين، واكتفى بالإشارة إلى أنه يفكر حالياً في أهم قرار في حياته المهنية.

وقال: "لم أتلق عرضا في الآونة الأخيرة، ولكن بالطبع كانت هناك مناقشات مع النادي منذ شهور قليلة، والنادي يعرف جيداً لماذا لم يحدث شيء حتى الآن، لأنه من يملك المفاتيح، وسنرى مستقبلاً كيف تسير الأمور".

وأضاف: "إنها نقطة تحول في مسيرتي، وسأكون صريحاً جداً مع الجميع، وسيكون بالطبع قراراً صعباً للغاية لأنني لم أقرر بعد، وربما يكون أهم قرار في مسيرتي".

كما أكد مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، رغبته في الفوز بالبطولات، وهو يدخل المراحل الأخيرة من حياته المهنية، وقال: "كل لاعب منافس يحلم بالفوز بالألقاب، والسؤال المهم الآن إذا ما كنت أرغب بالفوز بها في ارسنال أو في أي مكان آخر، والمستقبل هو الذي سيخبرنا بذلك، لكنني جائع للفوز بالألقاب، وهذا واضح والجميع يعرف ذلك".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن أوباميانغ، سجل 17 هدفاً هذا الموسم، ومن غير المرجح أن يلعب ارسنال في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، باحتلاله المركز التاسع قبل استئناف الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، ويبدأ ارسنال مبارياته العشر الأخيرة في الموسم، برحلة إلى مانشستر سيتي.

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