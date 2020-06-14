رونالدو يعترف بارتكاب "الذنب السعيد"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، عن سعادته بالذنب عندما يأكل البيتزا مع ابنه، في الوقت الذي يشتهر فيه رونالدو بكونه واحداً من أكثر لاعبي كرة القدم هيمنة على جسده في العالم.

ومع ذلك، أوضح رونالدو، بأنه لا يزال يستمتع بوجبة وصفها بـ "الغش"، والتي غالباً ما تكون تناول البيتزا مع ابنه كريستيانو جونيور، للخروج من ملل الروتين الغذائي الشديد للمحافظة على الوزن.

وقال رونالدو في إحدى قنوات "اليوتيوب": "المفتاح هو العناية بجسدك، والتدريب، والشفاء، وتناول الطعام بشكل صحيح، ورغم من أنني أتناول البيتزا مع ابني أحياناً، إلا أنها ستكون مملة، إذا لم تكن مع أبني".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أنه في عام 2018، أوضح رونالدو أن لديه عمر بيولوجي يبلغ 23 عاماً، وأنه يريد الاستمرار في لعب كرة القدم على أعلى مستوى حتى يبلغ 40 عاماً، وبصرف النظر عن بيتزا مارجريتا التي يفضلها، يلتزم رونالدو عادة بنظام غذائي صارم بشكل روتيني وممارسة التمارين الرياضية.

وأثناء تعليق النشاط الرياضي والحجر المنزلي، كان رونالدو ينشر صوراً لنفسه وهو يمارس الرياضة في المنزل، إلى جانب صديقته جورجينا رودريغيز، مع العلم أن رونالدو قديماً كما هو الآن في عمر 35 سنة، وكشف النجم البرتغالي، أنه عندما انتقل لأول مرة إلى إنجلترا في عام 2003 للانضمام إلى مانشستر يونايتد، كان يطلق عليه "نحيف جداً"، مما دفعه إلى البقاء لفترة أطول في الصالة الرياضية.

وقال: "صحيح، كنت نحيفاً، ولم يكن لدي عضلة، ولذلك اتخذت قراراً في سن 11 عاماً، بأن أعمل بجد أكثر من الجميع، وبدأت بالتسلل من المهجع ليلاً للذهاب للتدريب، وكبرت بشكل أسرع، وبعدما كنت أمشي إلى الميدان، والناس يهمسون بأنني نحيف للغاية، ينظرون الآن إلي بشكل أفضل كثيراً".

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