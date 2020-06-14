كوكي: أتلتيكو مدريد لن يفشل مجدداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد كوكي ريسوريكسيون قائد أتلتيكو مدريد، بعد تعادل فريقه اليوم الأحد، 1-1 أمام أتلتيك بلباو، في أول مباراة لهما عقب استئناف الدوري الاسباني (الليغا)، أن فريقه لا يمكن أن يفشل مجدداً، ويجب أن يحصد النقاط الثلاث حتى يحقق هدفه، باحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2021.

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة للغاية، ونحاول التأقلم على الوضع الجديد، ولكننا لا يمكن أن نفشل أكثر من ذلك".

وأضاف: "اقتنصنا نقطة التعادل من ملعب صعب للغاية، ولكننا يجب أن نحاول حصد النقاط الثلاث حتى نشارك في دوري الأبطال، وإذا لم نقم بذلك، سيكون من الصعب الوجود في هذه المراكز المؤهلة للبطولة".

وأكد كوكي أنه سنحت لفريقه فرصا عديدة لتسجيل الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني، ولكنهم لم يتمكنوا من إحراز أهداف، وقال: "يجب أن نحصد النقاط الثلاث في المباريات المقبلة، وإذا لم نقم بذلك لن نوجد في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال

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