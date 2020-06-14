كوستا: هذا من أجلك فيرجينيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أهدى دييغو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد، هدفه الذي سجله في مرمى مضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد، للاعبة أتلتيكو مدريد ومنتخب اسبانيا للسيدات، فيرجينيا توريسيلا، بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ.

وأدرك كوستا التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 39، بعد دقيقتين فقط من تقدم أتلتيك بلباو عن طريق لاعبه إيكر مونياين في الدقيقة 37، في مباراة الفريقين ضمن المرحلة 28من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتفل كوستا برفع قميص فيرجينيا توريسيلا، لاعبة الفريق النسائي في أتلتيكو، تضامناً معها بعد الجراحة الخطيرة التي خضعت لها في مايو الماضي، ونشر الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة احتفال كوستا بالهدف، وعلق عليها: "هذا من أجلك فيرجينيا".

ورفع فريق العاصمة بتعادله الثالث عشر هذا الموسم، رصيده الى 46 نقطة في المركز السادس، تساويا بالنقاط مع خيتافي الخامس.

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