نورويتش سيتي يعلن إصابة أحد لاعبيه بالكورونا

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

أعلن نادي نورويتش سيتي، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ثبوت حالتي إصابة في الجولة الأحدث من الفحوص التي أجريت تمهيدا لعودة المنافسات الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الممتاز الإنجليزي في 17 يونيو الجاري، بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر، بسبب تبعات فيروس كورونا.

وشرعت رابطة الدوري منذ مايو الماضي، في إجراء جولات متتالية من الفحوص لكل أفراد الفرق تمهيداً لاستكمال المراحل التسع المتبقية مع مباراتين مؤجلتين، والتي ستقام خلف أبواب موصدة وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وأكدت رابطة الدوري أن 1200 لاعب وعضو في نادي خضعوا لفحوص يومي 11 و12 يونيو الجاري، ومن بين هؤلاء، سجلت حالتان إيجابيتان من ناديين".

وكعادتها، لم تكشف رابطة الدوري أي تفاصيل متعلقة بالحالتين، لكن نوريتش، أكد في بيان بعد ذلك ان أحد لاعبيه جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الجولة الأحدث من فحوص الفيروس.

وطلب النادي احترام خصوصية اللاعب المعني، مؤكدًا أن الأخير، وبموجب البروتوكول المعتمد من قبل الدوري، سيقوم بعزل نفسه لفترة 7 أيام قبل الخضوع لفحص جديد في موعد لاحق.

وأكد نوريتش ان على اللاعب الخضوع لفحص تأتي نتيجته سلبية، قبل أن يتمكن من العودة إلى التمارين، وبحسب الأرقام الرسمية المنشورة على الموقع الالكتروني للدوري، أجريت حتى الآن 8 جولات من الفحوص، بمعدل يومين لكل جولة، باستثناء الجولة الثانية التي امتدت 4 أيام، اعتبارا من 17 مايو الماضي وحتى 12 يونيو الجاري. وشملت الفحوص 8687 شخصا، وتم تسجيل 16 حالة إصابة في صفوف الأندية.

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