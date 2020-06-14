كاف" يدرس تأجيل أمم افريقيا 2021 بالكاميرون"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

كشف المغربى عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن "الكاف" يناقش مقترحاً بتأجيل بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها الكاميرون يناير المقبل. وتأجلت منافسات بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بعد نهاية مباريات دور ربع النهائي، كما تم تأجيل مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها فى الكاميرون خلال شهرى يناير وفبراير 2021.

وقال عبد المنعم باه، فى تصريحات لإذاعة “Sport Info” الكاميرونية، "كاف يدرس تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لمدة عام كامل لتقام فى يناير 2022 بدلاً من يناير 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي في معظم دول القارة السمراء".

واستبعد باه تأجيل البطولة القارية إلى فصل الصيف قائلا، "لا يمكن إقامة البطولة في الصيف نظرا للظروف المناخية في الكاميرون خلال يونيو ويوليو 2021، وهو ما كان سببا في اتخاذ قرار قبل فترة بإقامة البطولة في فصل الشتاء في الكاميرون خلال العام المقبل قبل ظهور فيروس كورونا".

وتابع باه: "بالإضافة إلى وجود عدد كبير من البطولات ستلعب في نفس الفترة مثل يورو 2020 وكوبا أمريكا، لذلك الحل المناسب والمحتمل هو تأجيل البطولة لمدة عام لتقام في يناير 2022، لكن أريد أن أؤكد على أن كل هذا مجرد مقترحات، لأن أولوياتنا هي إقامة البطولة في موعدها يناير 2021".

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