طائرة خاصة تُعيد نيمار إلى باريس سان جرمان

المصدر: أ ف ب

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة الفرنسية بعد غياب نحو ثلاثة أشهر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، تمهيدا لاستئناف فريقه باريس سان جرمان تمارينه استعداد للمراحل المقبلة منافسات كرة القدم، بحسب تقارير صحافية محلية.

وأشارت تقارير منها لصحيفتي "ليكيب" و"لو باريزيان"، الى أن أغلى لاعب في العالم عاد من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على متن طائرة خاصة حطت في باريس بعد ظهر أمس السبت.

وكان نيمار قد عاد الى بلاده في منتصف مارس مع تعليق منافسات كرة القدم في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل ان تعلن رابطة الدوري في أواخر الشهر التالي، انهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج باريس سان جرمان المتصدر باللقب.

ومن المقرر ان يستأنف سان جرمان بإشراف مدربه الألماني توماس توخل، تمارينه اعتبارا من 22 يونيو، تمهيدا لأسابيع مكثفة متوقعة أغسطس.

ويتوقع ان يستكمل خلال هذا الشهر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) مسابقة دوري الأبطال التي بلغ الفريق الفرنسي دورها ربع النهائي.

كما سيكون على سان جرمان التحضير لانطلاق موسم 2020-2021 من الدوري الفرنسي، والذي حدد موعد مبدئي له هو 23 أغسطس.

وبلغ سان جرمان أيضا نهائي مسابقتي الأندية المحليتين لموسم 2019-2020، أي كأس الرابطة (ضد ليون) وكأس فرنسا (ضد سانت إتيان). وتم تأجيل المباراتين النهائيتين بسبب فيروس كورونا، ويحتمل ان تقاما أيضا أغسطس المقبل.

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